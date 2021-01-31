Кира Ярмыш стала подозреваемой по делу о нарушении санитарных норм

Адвокат Вероника Полякова, представляющая интересы пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, сообщила, что ее клиентка стала подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС.

Юрист рассказала, что на территории спецприемника, в день, когда срок административного наказания Ярмыш истек, та снова была задержана на 48 часов.

По словам Поляковой, представитель Навального стала подозреваемой по статье 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

До этого стало известно, что суд в Москве арестовал на девять Киру Ярмыш за призыв выйти на несанкционированную акцию 23 января.