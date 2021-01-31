Семь человек задержали во Франции по делу о краже вина на $800 тысяч

Французская полиция задержала семь человек, причастных к краже 1,6 тыс. бутылок вина в Брюже в пригороде Бордо, передает телеканал BFMTV.

По данным полиции, кража случилась в сентябре 2020 года. В ходе обыска у преступников нашли 800 бутылок еще не проданного товара.

Как сообщили в полиции, большинство злоумышленников были известны по другим преступлениям. При этом многие из них являются друг другу родственниками.

Отмечается, что четверо задержанных были заключены под стражу, еще три человека помещены под судебный контроль. Среди них есть гражданин Китая.