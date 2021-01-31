Десять человек спасены из загоревшихся квартир в Москве

В девятиэтажном доме на юго-востоке Москвы произошел крупный пожар. Пожарные спасли из двух загоревшихся квартиры десять человек, в числе которых был один ребенок. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Инцидент случился на Окской улице. Как сообщило ведомство, прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание в двух квартирах и в приквартирном холле на втором этаже и частично на балконе третьего этажа.

По информации министерства, горели личные вещи и мебель на площади 30 м2.

Отмечается, что из соседних и находящихся выше квартир были спасены десять человек, в том числе один ребенок.