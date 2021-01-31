Жителей США обязали носить маски в общественном транспорте

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обязали жителей США с понедельника, 1 февраля, носить маски в общественном транспорте, в том числе в самолетах, поездах и такси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского регулятора.

Агентство отмечает, ранее ношение этих средств защиты было рекомендацией. Теперь невыполнение данного требования будет квалифицироваться как нарушение закона.

CDC решил сделать исключение для детей младше двух лет и лиц с определенными медицинскими противопоказаниями.

Ранее стало известно, что в США было введено около 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.