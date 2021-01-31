Россиян предупредили о грядущей магнитной буре

Геомагнитная буря пройдет на территории России в понедельник, 1 февраля, из-за усиления солнечного ветра. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По данным ученых, буря будет слабой, уровня G1.

Как указывают специалисты, она будет связана с усилением солнечного ветра, который проистекает из выступа южной полярной корональной дыры.

В классификации магнитных бурь существует всего пять уровней — от G1 до G5. Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. При этом более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.

Ранее сообщалось, что протоны, которые вызывают магнитные бури, отследили при помощи спутников.