На вакцинацию от коронавируса записались больше полумиллиона жителей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались больше полумиллиона человек.
«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
До этого он сообщал, что в Москве коронавирусом переболели больше половины граждан. Случаи повторного заражения составили меньше 1%.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V»