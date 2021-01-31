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Общество. Новости

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На вакцинацию от коронавируса записались больше полумиллиона жителей Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались больше полумиллиона человек.

«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

До этого он сообщал, что в Москве коронавирусом переболели больше половины граждан. Случаи повторного заражения составили меньше 1%.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V»

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