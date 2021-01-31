Участников массовой оргии оштрафовали за отсутствие масок и несоблюдение дистанции

В Париже полицейские оштрафовали участников оргии за несоблюдение мер по коронавирусу. Об этом пишет Daily Mail.

Оргия проходила на специально арендованном складе в пригороде столицы Франции вечером 29 января. Правоохранители узнали о «распутной» вечеринке после поступающих сообщений в отделение. Полицейские прибыли на склад в самый разгар мероприятия, в котором участвовали около ста человек.

По данным источника, ведущего расследование, парижане нарушили правила комендантского часа, а также не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Участники оргии не стали оказывать сопротивление прибывшим правоохранителям. В результате три организатора мероприятия были арестованы, а остальные были оштрафованы за несоблюдение правил по коронавирусу. В ходе экстренного заседания судьи приняли решение изъять звуковое и световое оборудование, а также алкоголь.

До этого стало известно, что в новогоднюю ночь за нарушение комендантского часа были оштрафованы 6,6 тыс. жителей Франции.