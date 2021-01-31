В ДНР поступила первая партия российской вакцины от коронавируса

В Донецк поступила первая партия российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Минздрава ДНР.

«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», — говорится в публикации.

В первую очередь будут привиты жители республики, относящиеся к группе повышенного риска. Вакцинация будет проходить в 32 пунктах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что не поставляет вакцину от коронавируса «Спутник V» в ДНР и ЛНР.