В Южно-Сахалинске водитель силой вытолкал ребенка из маршрутки

Водитель маршрутки в Южно-Сахалинске высадил ребенка из автобуса с применением физической силы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации, у школьника не сработал проездной билет. Водитель высадил подростка. При этом, как видно на съемке, сделал это с применением физической силы», — говорится в сообщении.

В мэрии также сообщили, что водитель снят с маршрута и дает пояснения из-за случившегося.

Прокуратура Южно-Сахалинска также организовала проверку по публикациям в соцсетях и в СМИ.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки силой выталкивает ребенка, в ответ школьник пытается дать сдачи.