В центре Москвы усилили меры безопасности из-за незаконной акции

В центре Москвы правоохранительные органы усилили меры безопасности из-за несогласованной акции, к участию в которой призывают в социальных сетях, передает ТАСС.

Полиция перекрыла Лубянку для пешеходов. Металлические ограждения установлены вдоль тротуаров на Мясницкой улице, Лубянском проезде и других улицах, прилегающих к Лубянке.

Усиленные наряды полиции размещены у зданий посольств и на ключевых развязках дорог.

Также около станций метро в центре столицы выставлена спецтехника и автозаки.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы ограничат движение пешеходов и закроют на вход и выход семь станций метрополитена в центре Москвы в день проведения несогласованной акции 31 января. Речь идет о станциях Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Кузнецкий мост, Площадь Революции, Лубянка и Китай-город.