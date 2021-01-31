На Камчатке 30 человек приняли участие в незаконной акции

В центре Петропавловска-Камчатского на несогласованную акцию вышли 30 человек, передает РИА «Новости».

Как сообщили в краевом управлении МВД России, участники незаконной акции собрались на площади имени Ленина около 12.00 по местному времени, акция продлилась 1,5 часа.

Сотрудники полиции задержали девять человек.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в несанкционированной акции приняли участие около 60 человек. В Хабаровске, по данным администрации, на центральной площади также собралось около 60 человек, планировавших участие в несанкционированной акции.

Министерство внутренних дел России призвало жителей страны не участвовать в несанкционированных акциях 31 января.