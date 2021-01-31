Москвичей предупредили о дополнительных ограничениях работы станций метро

Дептранс Москвы предупредил о ситуативных закрытиях станций метро, а также напомнил о неработающих 7 центральных станциях.

С 8.00 на вход и на выход закрыты станции «Александровский сад» Филевской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.

«По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро», — говорится в Telegram-канале департамента.

Пассажирам советуют пользоваться для пересадки Кольцевой линией.

Также 31 января полиция ограничит движение для пешеходов по некоторым улицам в центре города.

Данные меры властей связаны с призывами к незаконным акциям, которые запланированы на 31 января.