В Петербурге перекрыли Дворцовую площадь перед несогласованной акцией

В Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь из-за призывов к несанкционированной акции, передает РИА «Новости».

Также на Невском проспекте дежурят усиленные патрули сотрудников правоохранительных органов, у арки Главного штаба расположены машины спецтехники.

Сообщается, что уже приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту, перекрыто движение на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах и изменены некоторые маршруты троллейбусов и автобусов.

Данные меры властей связаны с призывами к незаконным акциям, которые запланированы на 31 января.

Ранее в центре Москвы правоохранительные органы усилили меры безопасности из-за несогласованной акции, к участию в которой призывают в социальных сетях.