Эксперт объяснил резкое снижение участников несанкционированных акций

Потраченные Алексеем Навальным сотни миллионов рублей на создание сетки своих псевдоштабов по всей стране явно не оправдывают себя, считает член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Судя по информации из СМИ по Дальнему Востоку, Навальный и его сторонники выступили очень слабо.

В Чите вышли единицы, буквально 5-6 человек. В Горно-Алтайске - один. В Якутске, Южно-Сахалинске, Магадане по 20 - 30 человек. Даже в считающемся оппозиционным Хабаровске вышло меньше 60 человек. Владивосток – меньше сотни. Все это на сотни меньше, чем в прошлый раз 23 января.

В том же Хабаровске и Владивостоке в прошлый раз было несколько сотен человек.

Особый интерес к Иркутску и Новосибирску. Оппозиция после 23 января заявляла, что там вышли тысячи. Если на секунду поверим этому предположению, то получается в этот раз вышло на тысячи меньше народу.

В Иркутске сегодня не набралось и двухсот человек, в Новосибирске похоже несколько сотен.

И это несмотря на масштабную работу западных социальных сетей и СМИ, которые рекламировали выход на акции в их поддержку.

Можно предположить, что неделю назад работал эффект фильма про «дворец». Сейчас, когда всем стало ясно, что это монтаж, ложь от начала и до конца, остались лишь «чистые» сторонники Навального. Которых совсем немного», — заявил Григорьев.