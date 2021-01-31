В центре Москвы начались задержания возможных участников незаконной акции

В центре Москвы сотрудники полиции начали задерживать возможных участников незаконной акции, в том числе были задержаны несколько человек, которые находились в состоянии опьянения, передает ТАСС. Сотрудники полиции вежливо просят людей с большими сумками или рюкзаками показывать их для досмотра.

Сотрудники правоохранительных органов возле станций метро «Чистые пруды» и «Трубная» выборочно задерживают молодых подозрительных людей в капюшонах, преимущественно одетых в спортивные костюмы.

Сообщается, что среди задержанных был один иностранный гражданин.

Ранее в центре Москвы правоохранительные органы усилили меры безопасности из-за несогласованной акции, к участию в которой призывают в социальных сетях. Также в центре Москвы ограничили движение пешеходов и закрыли на вход и выход семь станций метрополитена.