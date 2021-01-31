В центре Москвы ограничили работу еще нескольких станций метро

Станцию метро «Трубная» закрыли на выход для пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент «Трубная» работает только на вход. Также сообщается об ограничении выхода со станций метро «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская».

Ранее дептранс Москвы предупредил о «ситуативных» закрытиях станций метрополитена. Также с 8.00 полностью закрыты станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».

Данные меры властей связаны с призывами к незаконным акциям, которые запланированы на 31 января.