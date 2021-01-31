В Москве задержали призывавшего к насилию против полиции

В Москве полиция задержала мужчину, который призывал к участию в незаконной акции, а также к насилию в отношении полицейских, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, 34-летний мужчина разместил в социальных сетях видеозаписи, на которых призывал выйти на несанкционированную акцию 31 января, а также применить физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

Задержанный был доставлен в отдел полиции и признал вину. Также он принес публичные извинения сотрудникам полиции.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).