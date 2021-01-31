Власти Москвы насчитали 300 человек на несанкционированной акции

В центре Москвы в настоящее время на несанкционированную акцию вышли около 300 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности Москвы.

Отмечается, что 200 человек находятся на Сухаревской площади и еще 100 — у станции метро «Красные ворота».

Ранее московские полицейские начали задерживать возможных участников незаконной акции, в том числе были задержаны несколько человек, которые находились в состоянии опьянения. В основном задержания происходят в районе станций метро «Чистые пруды» и «Трубная».