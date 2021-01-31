На центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы. Его слова перелает РИА «Новости».

«Предстоящая неделя в центральной России ознаменуется мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам», — рассказал он.

Синоптик прогнозирует постепенное понижение температуры в течение недели. Так, к четвергу начнется ультраполярное вторжение студеного воздуха с акватории Карского моря из-за чего наступят аномальные даже для февраля морозы.

В пятницу и субботу минимальная температура опустится до -10...-15°C, а в воскресенье и понедельник ночью будет до -20...-25°C. Дневная температура не будет подниматься выше -13...-18°C, что почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норм.

Тишковец отмечает, что потеплеет только ко второй половине февраля, тогда температурные показатели станут соответствовать норме финала зимы.

Ранее сообщалось, что в Москве осадки по итогам января достигнут 160% от нормы.