Станция метро «Сокольники» закрыта для пассажиров

В Москве закрыли станцию метро «Сокольники», сообщается в Twitter столичной подземки.

«По требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Сокольники». Поезда проезжают станцию без остановок», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о закрытии еще одной станции Сокольнической линии метро — «Красносельской». В настоящее время станция снова работает.

Также метрополитен в течение дня ограничивал работу станций «Трубная», «Сухаревская», «Красные ворота»,

С 8.00 утра 31 января остаются закрытыми семь станций метро в центре города — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».