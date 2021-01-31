Омбудсмен: подростков нет среди задержанных на несогласованной акции

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что несовершеннолетних среди задержанных на несанкционированной акции нет. Ее слова приводит ТАСС.

«Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет», — сказала Потяева.

Она добавила, что по данным на 14.00 в Москве были задержаны порядка 120 человек, однако цифра постоянно меняется.

Ранее в МВД сообщили, что в несанкционированной акции в Москве принимают участие около 2 тысяч человек, включая журналистов.