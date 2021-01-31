В центре Минска задержали швейцарскую журналистку

В центре Минска задержали швейцарскую журналистку Лючию Чирки, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

В настоящее время связь с Чирки отсутствует. По данным правозащитников, она имеет аккредитацию МИД Белоруссии.

Также сообщается еще о нескольких задержанных в центре Минска.

Правоохранители данную ситуацию пока не комментируют.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В прошлую субботу, 23 января, сообщалось о 100 задержанных в ходе протестных акций.