Политолог дал прогноз по протестной активности в России

Протестная активность в ближайшее время сойдет на «нет», сообщил политолог Марат Баширов, комментируя воскресные несанкционированные митинги в России.

«Силовики очень грамотно действуют. Мы видели, что в течение всей недели они искали провокаторов с акций 23 января, устанавливали их личности по видео и предъявляли обвинения по серьезным статьям. И в общем-то никто не хочет в тюрьму, поэтому протест, на мой взгляд, будет выдыхаться, если же организаторам не удастся придумать хитрый ход. Но, думаю, силовики отработают все сценарии, чтобы не подвергнуть жизнь невинных людей опасности», — сообщил он «Газете.Ru».

Баширов также считает, что лидеру протестующих Алексею Навальному заменят условный срок на реальный.

«И это будет достаточный срок, чтобы он пропустил и думские, и президентские выборы. Протесты выдохлись: фильм про «дворец» в Геленджике оказался 3D-мультфильмом, что отвернуло от протестной массы людей, которые изначально посчитали ролик Навального правдой», — заключил эксперт.