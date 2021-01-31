Мартынов: протесты 31 января стали провалом их организаторов

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал прошедшие в Москве и других городах России несогласованные акции протеста.

«Это провал и разочарование, если в двух слова. Координации никакой, численность, мягко говоря, тоже никакая. Со всеми журналистами и зеваками еле-еле две тысячи насчитали. И то — я сомневаюсь».

Мартынов добавил, что организаторы мероприятия «бросили своих сектантов немногочисленных, которых удалось привлечь... их бросили на произвол судьбы и милость-гуманизм правоохранителей».

Он подчеркнул, что по всей стране была «попытка географию показать — где-то 10, где-то 15 человек [задержали]. И чисто визуально — правоохранителей везде больше, чем протестующих».

Силовики же, констатировал эксперт, серьезно отнеслись к угрозам массовых беспорядков.