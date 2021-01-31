Полиция предотвратила попытку самосожжения человека в Москве

Сотрудник полиции предотвратил попытку самосожжения мужчины в центре Москвы, сообщает столичное управление МВД России.
По данным ведомства, полицейский заметил гражданина, предпринявшего попытку самосожжения, рядом с пересечением улиц Большая Бронная и Тверская.
«Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане в течение нескольких секунд погасили пламя», – указано в сообщении.
По предварительной информации, причиной произошедшего стали «личные имущественные отношения». Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.