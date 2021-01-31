Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что кризис поколения заставляет молодежь терять жизненные ориентиры. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения. Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры. (...) Должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям», — сказал он.

На подрастающее поколение, считает он, огромное влияние оказывают сегодня СМИ, телевидение и интернет, с которыми родителям трудно конкурировать.

«Поэтому если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, для Отечества нашего, мы должны о многом подумать в эти особые дни. Подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток», — сказал патриарх.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отцов не пренебрегать воспитанием своих детей, а активнее участвовать в нем.