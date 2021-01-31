В Минздраве анонсировали исследования «Спутника V» у онкопациентов

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что через месяц или полтора могут начаться испытания вакцины «Спутник V» на онкопациентах. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

«Мы разработали уже фактически дизайн (план проведения) исследования. Вот-вот начнем. Может быть, (через) месяц-полтора», — сказал он.

Каприн отметил, что сегодня уже формируются специальные группы добровольцев для испытания препарата. Он также рассказал, кому из онкопациентов сегодня лучше воздержаться от прививки от коронавируса.

«Группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать (прививку), потому что для них более важно начать вовремя лечение», — сказал он.

Ранее Каприн заявил, что в России подготовлен план будущих клинических исследований вакцины «Спутник V» на онкопациентах.