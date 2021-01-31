Все станции метро Москвы возобновили работу

Все станции московского метро возобновили работу в штатном режиме, сообщает департамент транспорта столицы со ссылкой на городской метрополитен.

«Мосметро: все станции метро работают штатно», – указано в сообщении дептранса.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил о «ситуативных» закрытиях станций метрополитена. С 8.00 мск были полностью закрыты станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город». Впоследствии закрыли еще несколько станций.