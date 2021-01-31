Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

На Украине прошли акции протеста против повышения тарифов

Скопировать ссылку

Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги снова проходят в ряде городов Украины, в частности в Харьковской и в Черновицкой областях. Об этом сообщает издание «Суспільне».

«Жители поселков Высокий в и Пересечное в Харьковской области вышли на протест против новых тарифов на газ. В поселке Высоком акция протеста началась в 10.00 (11.00 мск). По оценке организаторов, на митинг вышли полсотни жителей поселков. Протестующие ходили по пешеходному переходу и требовали снижения тарифов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же акция прошла в селе Берегомет в Черновицкой области. Около 25 человек перекрыли дорогу национального значения.

Ранее в Киеве и ряде других крупных городов страны прошли протесты, получившие название «тарифный майдан». Участники акции специально приурочили демонстрации к дню рождения главы государства, выйдя на улицы в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Наиболее крупная акция состоялась в Киеве у офиса президента. Главу государства призвали снизить цену на газ до 3 гривен (около 8 руб.) за кубометр, а за электричество — до 1 гривны (примерно 2,7 руб.) за киловатт.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.