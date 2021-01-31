В Госдуме сравнили действия полиции в РФ и на Западе

Герой России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Андрей Красов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал действия правоохранительных органов на несогласованных акциях протеста, прошедших в России 31 января.

«Наши сотрудники полиции действуют спокойно и профессионально по отношению к тем гражданам, которые находятся на несогласованных акциях протеста», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что хотел бы обратить внимание на действия полиции западных стран.

«Проходили такие же акции в США, Европе (в частности, в Германии и Нидерландах). Наверное, полицейские западных стран обладают некими «демократическими» дубинками, которыми они могут направо и налево размахивать, круша столь же демократические европейские черепа. Наверное, все видели кадр из Нидерландов, как женщину расстреливали из водометов — прижали струей к стене здания и превратили лицо в месиво. Применение воды зимой напоминает действия нацистских преступников в концентрационных лагерях. Такие же действия — непродуманные и необдуманные — мы можем вспомнить и в Америке, когда ветеран ВВС США была застрелена из боевого оружия. Разгоны демонстраций резиновыми пулями тоже делаются очень «демократично», — добавил парламентарий.

Он отметил также, что российские сотрудники полиции действуют очень уважительно и профессионально, и не поддаются на провокации.

«Вспомним 23 января — срывали бронежилеты, шлемы, распыляли в лицо полицейским газ, обливали краской, нападали на машины полиции. Это не просто выражение какого-то волеизъявления по Конституции — это обычное преступление. Которое должно быть расследовано тщательно и все виновные лица должны понести законное наказание. Там, где заканчивается право граждан на митинги и собрания — там начинается право других граждан на безопасности и на отдых», — подытожил парламентарий.