Смотрительница московского Музея Победы раскрыла, что ей шепнул Путин

Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции Музея Победы в Москве шепотом указал смотрительнице Елене Анисимовой о фактической ошибке. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства заметил ошибку в реконструкции венского кафе, где было использовано приветствие «Guten Abend! Bitte». По его словам, в действительности приветствие звучит иначе.

Смотрительница заверила, что выучит предложенный Путиным верный вариант и будет использовать его в своей работе.

Президент осмотрел экспозицию «Подвиг народа» в московском Музее Победы 27 января, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.