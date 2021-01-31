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Общество. Новости

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Президент России Владимир Путин и директор Музея Победы Александр Школьник во время осмотра экспозиции &laquo;Подвиг народа: непокоренный Ленинград&raquo; в Музее Победы на Поклонной горе в рамках празднования дня 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, 27 января 2021 года Президент России Владимир Путин и директор Музея Победы Александр Школьник во время осмотра экспозиции &laquo;Подвиг народа: непокоренный Ленинград&raquo; в Музее Победы на Поклонной горе в рамках празднования дня 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, 27 января 2021 года

Смотрительница московского Музея Победы раскрыла, что ей шепнул Путин

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Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции Музея Победы в Москве шепотом указал смотрительнице Елене Анисимовой о фактической ошибке. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства заметил ошибку в реконструкции венского кафе, где было использовано приветствие «Guten Abend! Bitte». По его словам, в действительности приветствие звучит иначе.

Смотрительница заверила, что выучит предложенный Путиным верный вариант и будет использовать его в своей работе.

Президент осмотрел экспозицию «Подвиг народа» в московском Музее Победы 27 января, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

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