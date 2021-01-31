Пассажирский самолет экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с двигателем

Пассажирский самолет, на борту которого находились 98 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем с двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Самолет выполнял рейс из Краснодара в Астрахань, причиной вынужденной посадки в аэропорту вылета стала вибрация левого двигателя, рассказал источник.

По его словам, экстренная посадка прошла в штатном режиме.

17 января самолет, следовавший из Магаса в Москву, вынужденно сел в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.