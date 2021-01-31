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Общество. Новости

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Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова

Москалькова заявила об агрессии на акциях протеста

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актах агрессии и провокациях на несогласованных акциях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как уполномоченный по правам человека я обязана отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей», — сказала Москалькова.

Москалькова отметила акты агрессии, неадекватных действий и прямые провокации, которые, по ее мнению, неизбежно приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу.

Ранее несанкционированная акция в Москве завершилась.

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