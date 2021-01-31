В РПЦ предупредили о последствиях революций

Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что революция 1917 года разрушила Российскую империю, и все революции «примерно одинаково заканчиваются». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы виноваты сами во всем. Мы сами позволили собой руководить. И сами разрушили великую страну. Потому что как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились», — сказал Тихон.

По его словам, тогдашняя новая власть «в пять месяцев обрушили страну», разрушила фронт и экономику.

«Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве завершилась несанкционированная акция протеста.