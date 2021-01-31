Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и гололедице

В Москве ожидаются сильные порывы ветра, возможно образование гололедицы, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«В Москве с 19.00 31.01.21 до 10.00 01.02.21 ожидаются порывы ветра 12-17 м/с. Кроме того, на дорогах возможно образование гололедицы», – указано в сообщении.

Дептранс призывает жителей столицы не оставлять автомобили у слабо укрепленных конструкций и избегать резких маневров на дорогах.

В соответствии с прогнозом синоптиков, по итогам января в Москве выпадет 160% месячной нормы осадков.