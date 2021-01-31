Врач оценил сроки ослабления масочного режима в России

Масочный режим в России могут ослабить к лету, когда у основной части населения сформируется коллективный иммунитет, заявил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24».

«Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет», – отметил эксперт.

Тимаков подчеркнул, что послабления в мерах по борьбе с коронавирусом не означают, что можно нарушать масочный режим.

За минувшие сутки в России выявили 18 359 новых случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 3,8 млн россиян, более 73 тысяч человек скончались.