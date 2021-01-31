Билл Гейтс оценил слухи о своей причастности к пандемии COVID-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг сообщения о своей «причастности» к пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

Предприниматель отметил, что люди ищут «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией. Кроме того, Гейтс рассказал, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцинам во время борьбы с полиомиелитом.

Для борьбы с подобными заблуждениями необходимо обращаться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам, так как только они способны объяснить населению преимущества вакцины.

Гейтс также спрогнозировал пандемию, которая будет в десять раз хуже нынешней пандемии COVID-19.