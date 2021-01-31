В Минздраве рассказали, что пожилые люди проще переносят вакцинацию от COVID-19

Пожилые люди проще переносят вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на главного внештатного гериатр Минздрава Ольгу Ткачеву.

«У молодого человека иммунная система в ответ на введение чужеродного белка (...) мгновенно начинает бороться с ним. С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции», — заявила она.

Несмотря на ослабленную реакцию иммунитета у пожилых, у них формируется титр антител, защищающих от инфекции.

«Исследование, которое проводилось по «Спутнику V», показало эффективность вакцины у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения. Очень неплохой результат, свидетельствующий о надежной защите», — говорится в сообщении.

Ткачева добавила, что 90% жителей домов престарелых в Москве уже привиты от COVID-19.

Ранее постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендовал использовать вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, только для вакцинации людей от 18 до 64 лет.