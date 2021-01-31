На Украине заявили об обострении ситуации в Донбассе после слов о России

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Донбассе обостряется. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

«Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум («Русский Донбасс». — «Газета.Ru») и провозглашены разные заявления, тезисы, «матушка Россия, забери нас к себе», — сказал он.

Кравчук отметил, что на заседаниях ТКГ звучат требования о том, что Украине нужно выполнять Минские договоренности.

Ранее Кравчук заявил, что переговоры с РФ по Донбассу неэффективны и зашли в тупик.