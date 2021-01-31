Генпрокурор Белоруссии предложил наказывать участников протестов

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед предлагает внести в Уголовный кодекс республики изменения, которые позволят привлекать к уголовной ответственности участников несогласованных протестных акций. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

«Что касается усиления уголовной ответственности, речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники», – рассказал Швед.

Генпрокурор добавил, что привлекать к уголовной ответственности следует также тех, кто оказывает содействие «экстремистским формированиям» и финансирует их.

Ранее глава минского ОМОНа оценил данные о массовых увольнениях из ведомства.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.