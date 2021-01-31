Суды арестовали семерых участников незаконной акции в Петербурге

Суды Санкт-Петербурга вынесли решения об административном аресте в отношении семи участников несанкционированной акции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Так, Петроградский районный суд арестовал двоих человек на 10 суток, еще двоих – на трое суток. Пушкинский районный суд вынес решения об аресте троих человек на срок от двух до пяти суток, а также оштрафовал двух участников акции на 10 тысяч рублей каждого, указано в сообщении.

Ранее полиция Санкт-Петербурга опровергла сообщения о применении слезоточивого газа и светошумовых гранат во время незаконной акции.