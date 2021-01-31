Кузнецова: задержанных на несогласованных акциях детей становится меньше

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что задержанных несовершеннолетних на несогласованных акциях в воскресенье меньше, чем в прошлые выходные, разъяснения и родительские призывы были услышаны. Об этом она сообщила у себя Facebook.

«В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны», — написала Кузнецова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что несовершеннолетних среди задержанных на несанкционированной акции нет.