Свыше 50 рейсов задержано и отменено в Москве

В Москве отменены и задержаны 52 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 0.15 мск, в Домодедово задерживаются 11 рейсов.

В Шереметьево задерживаются два рейса и еще 33 отменено.

При этом во Внуково три вылета отменено и также три задержаны.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за проблем с двигателем.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. Позднее РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.