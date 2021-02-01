Грузия 1 февраля отменяет ограничение на международные рейсы спустя 10 месяцев

Грузинские власти приняли решение об отмене ограничений на авиасообщение с другими странами, которые были введены 10 месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение, принятое правительством страны 22 января, вступает в силу с понедельника, 1 февраля.

О восстановлении международного авиасообщения с Грузией уже заявил ряд авиакомпаний, в том числе SkyUp Airlines, FlyDubai, «Международные авиалинии Украины», а также Air Arabia и Pegasus Airlines.

Обязательным условием для прилетающих на территорию Грузии иностранных граждан является наличие справки о прохождении любой вакцинации от коронавируса. Исключения введены для граждан ОАЭ. США, Бахрейна, Саудовской Аравии, Израиля, Швейцарии и жителей стран ЕС, однако они обязаны предоставить результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 103,4 млн заболевших, свыше 75 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».