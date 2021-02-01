Назван регион РФ с наименьшей долей молодежи с высшим образованием

Аналитики определили российский регион, в котором зафиксирована наименьшая доля молодежи, которая имеет высшее образование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад «Региональная дифференциация доступности высшего образования в России».

В ходе исследования были проанализированы студенты в возрасте от 17 до 25 лет. В докладе отмечается, что «экспансия высшего образования в новейшей истории России была регионально неоднородной». Исследователи связали такие изменения со снижением заочной и коммерческой форм обучения.

Так, выяснилось, что охват молодежи высшим образованием составил всего 1% в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО), что является самым низким показателем по стране.

Кроме того, аналитики добавили, что 70% студентов вузов поступают в образовательные учреждения в своем регионе. При этом те, кто решил поступить в другой город, чаще всего выбирают Москву и Санкт-Петербург.

«При этом территориальная близость вуза является важным фактором выбора послешкольной образовательной траектории. И чем ниже социальное положение и доход семьи, тем более чувствительным является этот фактор», — подчеркивается в документе.

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