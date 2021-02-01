Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию

Декан Пекинского Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун заявил о скором упадке США. Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, ситуация вероятно будет развиваться по пути распада Британской империи, которая долгое время была «самой могущественной державой мира».

«Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок», — добавил Сюэтун.

Кроме того, он уточнил, что в перспективе противостояние США и Китая может быть развиваться через стремление к технологическому превосходству.

Декан добавил, что его не удивляет такой процесс в развитии США.

Ранее телеканал NBC заявил, что коронавирус поставил США на колени.