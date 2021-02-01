Специалист рассказал, как укрепить организм при изменениях температуры

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал советы жителям столицы, которые являются чувствительными к резким сменам температуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, чтобы избежать ухудшения здоровья, следует делать зарядку, а также высыпаться.

Кроме того, специалист посоветовал принимать контрастный душ, чтобы тренировать сосуды.

При этом врач призвал правильно питаться, в частности употреблять больше овощей и фруктов с большим содержанием витаминов.

Тяжельников также обратил внимание, что важно избегать стрессов и переутомляемости для улучшения самочувствия.

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