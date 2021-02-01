В США январские показатели госпитализации и смертности из-за COVID-19 стали рекордными

В США в январе из-за коронавируса были госпитализированы 120 тысяч, скончались — 95 тысяч человек. Это стало рекордом с начала пандемии, сообщила газета The Hill со ссылкой на организацию The COVID Tracking Project.

Как отметили в организации, предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре, когда умерли 77 тысяч пациентов. В настоящий момент в больницах находятся 37 тысяч человек с подтвержденным диагнозом.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: его выявили у 26 миллионов человек, из них 440 тысяч умерли.

Ранее в США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации.