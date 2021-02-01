Прокуратура поддерживает замену Навальному условного срока на реальный

Прокуратура поддержит в суде представление Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный в рамках дела »Ив Роше». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — сказали в ведомстве.

В прокуратуре заявили, что Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, из-за чего ФСИН объявила его в розыск и инициировала замену условного срока на реальный.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал о своем отношении к Алексею Навальному.