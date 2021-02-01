В Петербурге лжеполицейский похитил у пенсионеров более 1,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенник, представившийся сотрудником полиции, украл у пенсионеров более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 35 летний злоумышленник был задержан.

Согласно информации пресс-службы, мужчина звонил пенсионерам, представлялся полицейским и заявлял, что их родственник попал в аварию и по его вине погиб человек.

При этом мошенник говорил, что «виновник аварии» может избежать уголовной ответственности, если предоставить правоохранителям около 500 тысяч рублей.

В отношении лжеполицейского возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники выманили у пенсионерки более 2 млн рублей.